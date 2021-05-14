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Кушнир: Власти не удалось запугать и вытеснить с политической арены Виктора Медведчука

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власти не удалось запугать и вытеснить с политической арены Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявила политический и экономический эксперт Светлана Кушнир.

"Нужно смотреть на маркеры, которые являются критическими для президента. А это поддержка наших граждан, электрольнык баллы, которые можно получить, или небольшой разрыв между партией власти и Оппозиционной платформой - За жизнь.

Закрыть, испугать, вытеснить из страны, заставить быть в бегах, наверное на это было рассчитано то действие, которое мы видели 11 мая, когда на брифинг, самое интересное, вышли генпрокурор, глава СБУ и рассказывали все. А затем мы увидели иную картинку - когда обвиненный пришел в Офис генерального прокурора и хотел уже увидеться с генеральным прокурором, однако она оказалась настолько занята, была на телефонной связи с кем-то… 

Вчера мы видели даже с доклада хоть и слабых прокуроров, мы поняли, что это политические репрессии, это попытки убрать с шахматной доски одну из центральных фигур, оппозиционного политика Виктора Медведчука", - высказалась Кушнир.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест главу Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.

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