Куракин: СБУ не нужно проводить обыски, чтобы убедиться, что "Украинский выбор" Медведчука агитировал за здоровый образ жизни - все есть в Youtube

Фото из открытых источников

В ходе обысков у активистов движения "Украинский выбор" сотрудники СБУ получили железобетонные доказательства, что организация Виктора Медведчука занималась пропагандой здорового образа жизни. К такому выводу пришел журналист Алексей Куракин на основе изучения официального фотоотчета и пресс-релиза Службы безопасности Украины. Об этом Куракин написал в Facebook, передает "Форум".

"Посмотрел очередной выпуск "95 Квартала"… на официальном сайте СБУ. Оказывается, в нашей стране ратовать за здоровый образ жизни - это то ли "кремлевские нарративы", то ли, не дай Господь, - пророссийская пропаганда, то ли тяжкое противоправное деяние, на которое сразу же сбегается спецназ "рыцарей плаща и кинжала", - написал журналист.

"30 марта 2021 года СБУ провела (в домах и квартирах, выдернув людей из постелей) около 20 обысков в разных регионах Украины - у активистов "Общественного движения "Украинский выбор - Право народа". Фотоотчет и пресс-релиз опубликованы на сайте СБУ", - пояснил он.

Куракин обратил внимание, что в ходе обысков СБУ изъяла листовки "Украинского выбора" с пропагандой здорового образа жизни, устав организации и болванки для компакт-дисков.

"Напомню, что ведомство лейтенанта Баканова расследует дело о "содействии проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и городе Севастополь". И вот, в рамках этого расследования, СБУ "изъяла доказательную базу", чтобы "приобщить к делу". В виде… Па-бам! В виде информационных листовок с заголовком "Здоровый образ жизни". А также чистые блокноты - с символикой "Украинского выбора", устав УВ и набор CD-R (т .е. болванок для компакт-дисков)", - констатировал автор.

"И вот на этих самых листовках… Мамадарагая! Ну чистой воды информационная агрессия Кремля!" - пошутил журналист.

"Вот лишь некоторые выдержки. Пропечатано - мол, спортом заниматься зело полезно, книжки надобно читать, быть поближе к природе - почаще гулять с друзьями и в гордом одиночестве, не пить и не курить, семьей дорожить. И призывы - крупными буквами! - "Веди здоровый образ жизни!" и "Чтение книг сделает тебя непобедимым!" - привел примеры журналист.

В то же время Куракин отметил, что видео о том, как "Украинский выбор" агитировал за здоровый образ жизни, есть на Youtube, поэтому СБУ не нужно проводить обыски, чтобы установить это.

"Так, теперь - что там за компакт-диски изъяла СБУ? Смотрим фоточки… Судя по всему, на них записаны акции "Украинского выбора" - за здоровый образ жизни, проводимые в стране уже без малого десяток лет.

Да, для этого не нужно проводить обыски. Любой желающий может зайти на Youtube и посмотреть ролики. Например, как в сентябре 2012 года активисты "Украинского выбора" расклеивают в разных городах информационные стикеры "Лучше одна спортплощадка, чем сто наливаек", - аргументировал журналист.

"Н-да… В общем, получатся, что по факту СБУ получила железобетонные доказательства того, что "Украинский выбор" занимался пропагандой… здорового образа жизни. Интересно, а в чем тогда суть претензий власти к "Украинскому выбору" Медведчука?" - заключил политический обозреватель Алексей Куракин.