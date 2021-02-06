Кулеба заявил о поддержке Навального несмотря на его взгляды по Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По мнению министра, Навальный стал олицетворением демократических перемен в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает российского оппозиционера Алексея Навального, оказавшийся за решеткой. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

По словам дипломата, "Украина выступает в защиту россиян, стремящихся к демократическим изменениям", а оппозиционер стал "олицетворением этих изменений".

"Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого своевольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно", - высказался министр.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание Алексея Навального о Крыме и заявил, что "бутерброд придется вернуть". Оппозиционер в одном интервью сказал: "Крым-это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" и выступил за проведение "нормального" референдума на полуострове.

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Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание российского оппозиционера Алексея Навального в Российской Федерации, назвав действия Кремля "позорной практикой наступления на права человека". Тогда ведомство призвало международное сообщество принять меры для осуждения репрессивных практик.