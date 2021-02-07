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Кулеба заявил, что в Украину к 30-летию Независимости привезут особый сюрприз из-за рубежа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Министр заверил, что такого еще никогда не было

Министерство иностранных дел к 30-й годовщине Независимости Украины планирует привести "сюрприз" из-за рубежа. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. 

По словам министра, это будет особый подарок, которого еще никогда не было. 

"Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немножко закулисья. Кое-что, что есть за границей", - признался Кулеба. 

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Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что Украина планирует пригласить на празднование 30-летия Независимости новоизбранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. 

По словам президента Владимира Зеленского, нынешнее празднование должно отметить 30-летие независимости, а все мероприятия должны показать направления развития будущего Украины. 

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