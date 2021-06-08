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Кулеба заявил, что газопровод "Северный поток-2" раскалывает союзников

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Также глава МИД подчеркнул, что этот проект подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" раскалывает союзников. Об этом он сказал во время встречи с Государственным секретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, передает пресс-служба МИД.

Как отмечается, глава внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска.

Кроме того, в ходе встречи Файхт и Кулеба обсудили укрепление энергетического партнерства между Украиной и Германией. При этом отдельной темой разговора стали угрозы российского газопровода "Северный поток-2".

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Германия в связи завершением строительства газопровода "Северный поток-2" обсуждают возможные компенсации Украине. В частности, речь идет о возмещении, поскольку Киев может потерять транзит газа из России в Европу.

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