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Кулеба: Украина готова к нормандской встрече на уровне министров иностранных дел

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Также мы готовы работать над организацией саммита

Украина готова к проведению нормандской встречи на уровне министров иностранных дел. Об этом стало известно во время  брифинге министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

В частности Украина готова работать над организацией саммита.

"Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате.

Надеемся, что Лавров (глава МИД России, - ред.) так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи.

Мы так же будем работать над саммитом нормандского формата", - отметил Кулеба.

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Напомним, ранее мы писали, что на День Независимости Украины в нашу страну с визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Глава МИД Франции прибыл по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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