Кулеба: Украина готова к нормандской встрече на уровне министров иностранных дел

Также мы готовы работать над организацией саммита

В частности Украина готова работать над организацией саммита.

Украина готова к проведению нормандской встречи на уровне министров иностранных дел. Об этом стало известно во время брифинге министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

"Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате.

Надеемся, что Лавров (глава МИД России, - ред.) так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи.

Мы так же будем работать над саммитом нормандского формата", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее мы писали, что на День Независимости Украины в нашу страну с визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Глава МИД Франции прибыл по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.