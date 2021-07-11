Кулеба поделился деталями неофициальной встречи Зеленского и Тихановской в Литве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

По его словам, белорусская оппозиционерка присутствовала в Вильнюсе как приглашенный гость на одном из протокольных мероприятий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали неформальной встречи в Литве президента Владимира Зеленского и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искреннее и последовательное в этой поддержке", — пояснил Кулеба.

По его словам, белорусская оппозиционерка присутствовала в Вильнюсе как приглашенный гость на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.

Он также отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое и европейское государство.

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Напомним, ранее Тихановская заявила, что имела неофициальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Литву 6-7 июля, где она сейчас проживает. Она отметила, что наша страна принимает у себя десятки тысяч белорусов-беженцев и помогает им с трудоустройством.