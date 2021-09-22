Кулеба об уклонении ООН от вопроса Крыма: Здесь поработала Россия

Дмитрий Кулеба Главком

Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН защищать суверенитет и территориальную целостность государств

Организация Объединенных Наций (ООН) должна защищать суверенитет и территориальную целостность стран, и Украина сочтет неприемлемым, если ООН самоустранится от вопроса относительно Крыма и Донбасса. В этом направлении поработала Россия. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Мы будем считать неприемлемой ситуацию, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, то есть Российская Федерация", – сказал он.

Кулеба отметил, что речь идет о фундаментальном обязательстве ООН защищать суверенитет и территориальную целостность государств. По его словам, есть основания полагать, что в этом направлении с организацией поработала Россия.

"Они (РФ, – ред.) хотели вообще сорвать саммит Крымской платформы, эта задача была провалена", – добавил дипломат.

Министр напомнил, что представителей от ООН на саммите Крымской платформы не было, и с какой-то стати организация ее проигнорировала.

"Я хочу как министр услышать четкий ответ, пусть опровергнут мою позицию, но я хочу услышать от ООН: почему она не приняла участие в любой форме в Крымской платформе. Пока я ее не услышал", – резюмировал глава МИД.

Новости по теме: Зеленский передал генсеку ООН список удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России

Как сообщалось ранее, Генеральная Ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей очередной сессии.