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Кулеба о предложении Эрдогана: Приветствуем любые усилия партнеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

При этом Украина остается преданной нормандскому формату

Украина приветствует любые усилия партнеров, которые могут помочь в завершении конфликта на Донбассе и возвращении временно неподконтрольных правительству территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Украина остается преданной работе в "нормандском формате", однако мы никогда не отказываемся от любых предложений или инициатив, предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам в окончании этой войны, возвращении Украине территорий, которые сейчас оказались под русским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", - сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что у Украины и Турции хорошие отношения и высокий уровень доверия между президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Российской Федерацией для установления мира на Донбассе и в Крыму.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время сегодняшнего брифинга отказался комментировать информацию о том, что Турция предложила провести у себя саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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