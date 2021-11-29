Кулеба о предложении Эрдогана: Приветствуем любые усилия партнеров

При этом Украина остается преданной нормандскому формату

Украина приветствует любые усилия партнеров, которые могут помочь в завершении конфликта на Донбассе и возвращении временно неподконтрольных правительству территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга .

"Украина остается преданной работе в "нормандском формате", однако мы никогда не отказываемся от любых предложений или инициатив, предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам в окончании этой войны, возвращении Украине территорий, которые сейчас оказались под русским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", - сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что у Украины и Турции хорошие отношения и высокий уровень доверия между президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Новости по теме: Глава Евросовета поговорил с Путиным о наращивании сил РФ у границ Украины

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Российской Федерацией для установления мира на Донбассе и в Крыму.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время сегодняшнего брифинга отказался комментировать информацию о том, что Турция предложила провести у себя саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.