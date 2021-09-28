Кулеба: Новое правительство Германии не будет антиукраинским

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Он уверен, что внешняя политика Берлина не изменится

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что новое правительство Германии, которое сформируют по результатам парламентских выборов не будет антиукраинским. Об этом сообщил телеканал "Дом" в Telegram.

"Я смотрю на процесс коалиционных переговоров в Германии спокойно. Это будет очень прагматичное немецкое правительство, оно не будет антиукраинским", - отметил Кулеба.

По его словам, и лидер социал-демократов Олаф Шольц, и лидер ХДС Армин Лашет понятны украинской стороне.

"Но самое важное, каким будет коалиционное соглашение с либералами и зелеными. Если это будет коалиция либералы, зеленые и ХДС или социал-демократы, то могут быть различия в нюансах. Но принципиальных резких изменений я не жду", - добавил глава МИД.

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Как сообщалось ранее, на выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии, набравшая 25,7% голосов. На втором месте – Христианско-демократический союз – 18,9%. "Зеленые" получили 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия (FDP) – 11,5%, а "Альтернатива для Германии" (AfD) – 10,3%. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов во всех 299 округах.

Кроме этого, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко рассказал, как избрание нового канцлера в передовой стране Европы повлияет на ситуацию в Украине и, что может спровоцировать кардинальную смену политического вектора в Германии.

По его словам, Украину будут ждать позитивные изменения, если "зеленые" войдут в состав европейской коалиции и смогут активно отстаивать интересы страны и позиции, с которыми пришли к власти.