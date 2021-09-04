Кулеба не исключает новых договоренностей с США по оборонительному оружию

Дмитрий Кулеба Главком

По его словам, высшее политическое руководство США заверило Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать обороноспособность Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключает новых договоренностей с Соединенными Штатами Америки относительно других видов оборонительного летального вооружения в придачу к партию бронебойных систем "Джавелин". Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем "Джавелин".

Не исключаю, что мы сможем выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что "по понятным причинам" не может разглашать детали. "Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил Кулеба.

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Ранее сообщалось, что в совместном заявлении Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон говорится об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыв к России прекратить агрессию, подтверждение предоставления безопасности помощи Киеву и сотрудничество в секторе обороны. В частности, Штаты подтвердили предоставление нового пакета помощи безопасности в объеме 60 миллионов долларов, что включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.