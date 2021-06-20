Кулеба назвал условие применения турецких беспилотников на Донбассе

Беспилотники будут применять для защиты украинской территории

Украина готова применить турецкие беспилотники Bayraktar только в том случае, если Российская Федерация начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает издание "Анадолу".

Он подчеркнул, что турецкие беспилотники будут использоваться как сдерживающий Россию фактор.

"Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", - заявил он.

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Напомним, ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами.