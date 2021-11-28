Кулеба назвал главную преграду членства Украины в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Главком

Это видение некоторых стран-членов сквозь призму их отношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видение отдельными странами ЕС и НАТО Украины сквозь призму их отношений с Россией является главной преградой вступления Украины в эти союзы. Об этом говорилось в его интервью немецкому изданию Die Zeit, сообщила "Европейская правда".

По словам министра, членство Украины в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе (НАТО) - это лишь вопрос времени.

"Украина - естественная часть европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что в ЕС существует определенный скепсис по дальнейшему расширению. И что страна должна соответствовать всем Копенгагенским критериям, которых мы достигнем. Впрочем, не это главная преграда для нашего членства в ЕС", - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что главная преграда - "то, что отдельные страны НАТО и ЕС до сих пор смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с Россией".

"И поэтому мой месседж к ним прост: воспринимайте Украину по ее собственным качествам и добродетелям. Мы заслуживаем того, чтобы на Украину смотрели как на Украину. Отношения с Россией - это одно, отношения с Украиной - это другое", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее в Североатлантическом альянсе (НАТО) объяснили, почему Украина до сих пор не в его составе.

Так, поскольку Украина еще не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне - пятой статьи Вашингтонского договора, нападение на любое из государств-членов НАТО рассматривается как нападение на них всех).