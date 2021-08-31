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КСУ отказался проверять конституционность назначения Шкарлета министром образования

И. о. министра образования Сергей Шкарлет МОН

Постановление Конституционного суда является окончательным

Конституционный суд Украины отказался открывать производство по делу о конституционности назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Большая палата на заседании продолжила рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. Н. министром образования и науки Украины". По результатам рассмотрения этого вопроса принято постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу", - отметили в суде.

Постановление Конституционного суда является окончательным.

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Напомним, в декабре прошлого года депутаты Верховной Рады поддержали голосами назначения Сергея Шкарлета полноценным министром образования и науки, который до этого временно исполнял обязанности главы ведомства. 

В ответ под стены Офиса президента вышли протестующие, которые выступили против назначения Шкарлета на должность министра. 

В феврале 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что во время голосование за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки состоялось неличное голосование. Поэтому её Офис начал проводит досудебное расследование.

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