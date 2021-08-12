Крымская платформа: Президент Польши присоединится к саммиту

Анджей Дуда также примет участие в праздновании Дня Независимости Украины

Президент Польши Анджей Дуда Фото из открытых источников

Глава Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы в Киеве. Об этом сообщает прес-служба канцелярии польского лидера.

"23 и 24 августа президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", - говорится в публикации.

Напомним, ранее еще одна страна подтвердила свое участие в учредительном саммите Крымской платформы, и количество участников увеличилось до 38.