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Крымская платформа: Президент Польши присоединится к саммиту

Анджей Дуда также примет участие в праздновании Дня Независимости Украины

Президент Польши Анджей Дуда

 Фото из открытых источников

Глава Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы в Киеве. Об этом сообщает прес-служба канцелярии польского лидера.

"23 и 24 августа президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", - говорится в публикации.

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Напомним, ранее еще одна страна подтвердила свое участие в учредительном саммите Крымской платформы, и количество участников увеличилось до 38.

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