Крымская платформа: Президент Польши присоединится к саммиту
Анджей Дуда также примет участие в праздновании Дня Независимости Украины
Глава Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы в Киеве. Об этом сообщает прес-служба канцелярии польского лидера.
"23 и 24 августа президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", - говорится в публикации.
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Напомним, ранее еще одна страна подтвердила свое участие в учредительном саммите Крымской платформы, и количество участников увеличилось до 38.