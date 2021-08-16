Крымская платформа: К саммиту присоединится премьер-министр Швеции

Также в Украину приедет министр обороны Питер Гультквист

Премьер-министр Швеции Стефан Левен Фото из открытых источников

Премьер-министр Швеции Стефан Левен посетит Киев 23 августа для участия в открытии украинской инициативы "Крымская платформа". Об этом говорится на сайте шведского правительства.

"Цель Крымской платформы - повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконные действия", - говорится в публикации.

Как отмечают в ведомстве, участие премьер-министра усиливает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Напомним, ранее Канада подтвердила свое участие в саммите "Крымская платформа", который состоится уже через неделю в Киеве. Страну официально будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.