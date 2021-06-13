Крушение украинского самолета в Иране: Лидеры G7 сделали совместное заявление

Отмечают обеспеченные прозрачности, подотчетности и справедливости в отношении жертв рейса

"Мы поддерживаем усилия, направленные на обеспечение прозрачности, подотчетности и справедливости в отношении жертв Рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого Ираном в январе 2020 года. Мы повторяем свое глубокое беспокойство по поводу продолжения нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране", - говорится в документе.

Как известно, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев, 55 канадцев и 30 постоянных жителей Канады.

Иранские власти 11 января после нескольких дней возражений признали, что украинский самолет был по ошибке сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.