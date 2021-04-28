Кремль намерен пополнять список "недружественных стран"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров washington.mid.ru

По словам Лаврова, к нему планируют добавлять государства в зависимости от отношений с РФ

Перечень "недружественных стран", который российское правительство формирует по указу президента РФ Владимира Путина, будет периодически пополняться. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА "Новости".

"Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что иначе не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не" мертвая" бумага, она будет, конечно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем", - отметил он.

По словам Лаврова, попасть в соответствующий перечень государство может из-за веских причин, которые будут рассматриваться в РФ.

Напомним, ранее российские власти начали формировать список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В нем уже оказались США.