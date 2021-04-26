Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу
В ТКГ впервые взяли за основу предложения Украины по Донбассу
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что в ТКГ произошло историческое событие - впервые взяли за основу предложения Украины по Донбассу. Об этом он заявил в эфире "ДОМ".
По его словам, новые предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены уже на этой неделе, 28 апреля.
"Я предложил документ. Там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", - сказал Кравчук.
Он добавил, что предложения украинской стороны касались трех основных направлений.
"Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Во-вторых, санкции, наказание тех, кто нарушил "режим тишины". В-третьих - как только есть нарушения, есть погибшие, любая сторона может потребовать немедленно собрать рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - отметил глава украинской стороны в ТКГ.
Сейчас документ совершенствуется рабочей группой в ТКГ.
"Если они придут к какому-то положительному выводу, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень", - резюмировал Леонид Кравчук.
Напомним, 20 апреля, во время экстренного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Как отмечалось, за основу был взят украинский проект Дополнения.