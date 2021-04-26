Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу

В ТКГ впервые взяли за основу предложения Украины по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что в ТКГ произошло историческое событие - впервые взяли за основу предложения Украины по Донбассу. Об этом он заявил в эфире "ДОМ" .

По его словам, новые предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены уже на этой неделе, 28 апреля.

"Я предложил документ. Там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", - сказал Кравчук.

Он добавил, что предложения украинской стороны касались трех основных направлений.

"Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Во-вторых, санкции, наказание тех, кто нарушил "режим тишины". В-третьих - как только есть нарушения, есть погибшие, любая сторона может потребовать немедленно собрать рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - отметил глава украинской стороны в ТКГ.

Сейчас документ совершенствуется рабочей группой в ТКГ.

"Если они придут к какому-то положительному выводу, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень", - резюмировал Леонид Кравчук.

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Напомним, 20 апреля, во время экстренного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Как отмечалось, за основу был взят украинский проект Дополнения.