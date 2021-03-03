Кравчук в ТКГ: Существует угроза одностороннего выхода РФ из режима "тишины"

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Также был выражен протест по поводу заявления "Народной милиции ДНР"

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук во время заседания предупредил об угрозе "одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба украинская делегации в ТКГ.

Как отмечается, Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом так называемой "Народной милиции ДНР" сообщения о "...получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

По словам главы украинской делегации, такое заявление расценивается как "угроза одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угроза срыва выполнения Минских договоренностей".

Кроме этого, в ТКГ также привели слова президента Европейского Совета Шарля Мишеля по выполнению Россией Минских договоренностей.

"К сожалению, Россия не ответила на позитивные шаги Украины по выполнению Минских договоренностей. Поэтому наши экономические санкции против России будут оставаться в силе. Россия является стороной конфликта, а не посредником. Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ СММ ОБСЕ к неконтролируемым правительством районам Украины. Пандемия COVID-19 не должна быть основанием для дальнейшего отторжения этих регионов от Украины. Мы также призываем Россию вернуться в общий центр по контролю и координации", - сказал Шарль Мишель.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что любые консультации в ТКГ будут продолжены украинской стороной лишь в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.