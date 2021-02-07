Кравчук о ситуации на Донбассе: На выстрел надо отвечать выстрелом

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава украинской делегации в ТКГ настаивает на необходимости зеркальных действий

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на действия незаконных вооруженных формирований нужно отвечать зеркально. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

По словам Кравчука, количество провокаций со стороны противника увеличивается, что приводит к боевым потерям. И поэтому нет смысла различать, какие из них являются провокациями, требующими ответа.

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, должны отвечать так же", – высказался первый президент.

Новости по теме: Кравчук предлагает создать документ-указатель для дальнейшей работы ТКГ

Ранее сообщалось, что на Донбассе в течение 6 февраля незаконные вооруженные формирования тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток ранения получили четверо украинских военных, еще двое – погибли.