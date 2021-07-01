Кравчук не вернется к работе в ТКГ до осени, - СМИ

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Политик не будет участвовать в работе ТКГ из-за состояния здоровья, хоть оно и стабильное

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в ближайшее время не будет принимать участие в работе ТКГ в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в окружении первого президента Украины.

"Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах", - говорится в сообщении.

По данным информатора, Леонид Кравчук "уже давно находился под наблюдением врачей".

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ОП сейчас не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.