Кравчук до конца года не будет участвовать в переговорах ТКГ, - Арестович

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович РБК-Украина

По его словам, до конца года переговоры будет вести Александр Мережко

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

"Леонид Макарович перенес сложную операцию на сердце, которая была удачной. Но его реабилитация будет очень долгой, потому что человеку 86 лет", - сказал он.

По его словам, первый президент Украины проходит реабилитацию в Германии. Она проходит успешно, но медленно.

"Поэтому до конца года (переговоры будет вести, - ред.) Александр Мережко, заместитель председателя (украинской, - ред.) делегации", - добавил он.

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Как сообщалось ранее, первый президент Украины, лидер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отправился в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце. Она понадобилась после оперативного вмешательства, перенесенного в конце июня.