Кравчук до конца года не будет участвовать в переговорах ТКГ, - Арестович
По его словам, до конца года переговоры будет вести Александр Мережко
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Украина 24".
"Леонид Макарович перенес сложную операцию на сердце, которая была удачной. Но его реабилитация будет очень долгой, потому что человеку 86 лет", - сказал он.
По его словам, первый президент Украины проходит реабилитацию в Германии. Она проходит успешно, но медленно.
"Поэтому до конца года (переговоры будет вести, - ред.) Александр Мережко, заместитель председателя (украинской, - ред.) делегации", - добавил он.
Как сообщалось ранее, первый президент Украины, лидер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отправился в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце. Она понадобилась после оперативного вмешательства, перенесенного в конце июня.