Козак после встречи с Санду заявил, что Россия и Молдова "будут дружить"

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Он также назвал решение Приднепровского вопроса внутренним делом страны

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак после переговоров с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва и Кишинев "будут точно дружить и сотрудничать". Об этом сообщает News Maker.

"Будем дружить точно. И сотрудничать-точно", - сказал Козак на пресс-конференции.

Представитель Кремля отметил, что встреча с Санду получилась "конструктивной и доброжелательной".

"Мы обсудили весь перечень вопросов. Договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня по всем темам, которые вызывают озабоченность у Молдовы и России", - добавил Козак.

По его словам, на встрече затрагивалась тема Приднестровья. Также обсуждалась утилизация боеприпасов на неподконтрольной Кишиневу территории.

Стороны также обсудили взаимную торговлю и снятие действующих ограничений.

"Ну и, наконец, газовая проблема, здесь необходим диалог", - резюмировал Козак.

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Ранее сообщалось, что президент Молдовы Мая Санду созывает срочное заседание Высшего Совета безопасности из-за ситуации с Конституционным судом.