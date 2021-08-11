Козак после встречи с Санду заявил, что Россия и Молдова "будут дружить"
Он также назвал решение Приднепровского вопроса внутренним делом страны
Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак после переговоров с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва и Кишинев "будут точно дружить и сотрудничать". Об этом сообщает News Maker.
"Будем дружить точно. И сотрудничать-точно", - сказал Козак на пресс-конференции.
Представитель Кремля отметил, что встреча с Санду получилась "конструктивной и доброжелательной".
"Мы обсудили весь перечень вопросов. Договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня по всем темам, которые вызывают озабоченность у Молдовы и России", - добавил Козак.
По его словам, на встрече затрагивалась тема Приднестровья. Также обсуждалась утилизация боеприпасов на неподконтрольной Кишиневу территории.
Стороны также обсудили взаимную торговлю и снятие действующих ограничений.
"Ну и, наконец, газовая проблема, здесь необходим диалог", - резюмировал Козак.
Ранее сообщалось, что президент Молдовы Мая Санду созывает срочное заседание Высшего Совета безопасности из-за ситуации с Конституционным судом.