Коваль о продлении домашнего ареста Медведчуку: ОГП занимает максимально обвинительный уклон, хотя обязан придерживаться принципа объективности

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Риски, которые Офис генерального прокурора прописал в новом ходатайстве о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца для председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, свидетельствуют о том, что он занимает максимально обвинительный уклон, хотя обязан придерживаться принципа объективности в деле. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил один из адвокатов лидера оппозиции Богдан Коваль.

В частности, он отметил, что в документе сторона обвинения отразила несколько рисков.

"Они указали два риска, хотя суды уже неоднократно отмечали, что есть якобы только один риск. Однако прокуратура продолжает указывать еще на один риск - это риск возможности уничтожения Виктором Владимировичем документов, доказательств. Хотя сторона обвинения, передавая нам материалы, указала на то, что закончилось судебное заседание, все доказательства собраны и их достаточно для передачи дела в суд. Фактически сторона обвинения говорит, что все доказательства собраны, но при этом продолжает утверждать на возможности уничтожения еще каких-то доказательств. А каких еще доказательств, если они собраны?! Кроме того, Генеральная прокуратура написала, что сам факт предоставления доступа стороне защиты к материалам - это еще дополнительный риск... Это вообще нонсенс, это потакает тому беспределу, о котором говорили уже мои коллеги", - отметил Коваль.

При этом, по его словам, отдельным риском ОГП прописывает в ходатайстве "возможность незаконного влияния на других участников уголовного производства".

"Хотя свидетели уже допрошены все. По мнению обвинения, все, но по факту - не все. Мы заявили многих свидетелей, ходатайство об их допросе, но сторона обвинения удовлетворила их, сказала, что допросит, а потом решила, что того, что есть, достаточно. То есть, сторона обвинения занимает максимально обвинительный уклон, хотя обязана исследовать и те доказательства, которые оправдывают, и те, которые обвиняют подозреваемого. Это принцип объективности. Но сторона обвинения не хочет соблюдать его, у них стоят другие задачи, у них стоит задача политического преследования", - рассказал адвокат.

Коваль подчеркнул, что все указанные риски являются надуманными и ничем не подтвержденными, ни разу стороной защиты не принимались, наоборот все было максимально по соблюдению процедуры.

Как сообщалось, ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что его коллеге Виктору Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции о продлении сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.