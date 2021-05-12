Коваль о подозрении Медведчуку: Сложно комментировать ситуацию с юридической точки зрения, потому что она не о праве, она о политике

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сложно комментировать ситуацию относительно подозрения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку с юридической точки зрения, потому что она не о праве, она о политике. Об этом заявил во время брифинга, который транслировал "Перший Незалежний", адвокат Виктора Медведчука - Богдан Коваль.

"По поводу сегодняшнего, не знаю, как это назвать, процессуального действия. Юристу эту ситуацию комментировать сложно, потому что она не о праве, она о политике. Ознакомились с тем уведомлением, которое нам вручили, причем нам вручили не уведомление, в том смысле, как это предусматривает УПК, нам дали экземпляр, потому что следствие считает, что нас уведомили еще вчера. Однако сведений о том, что мы ознакомлены с содержанием подозрения нам не предоставил прокурор. Когда попросили сообщить, каким образом присылалось, дали какие-то корешки. Но когда мы сказали, покажите, что мы его получили, тоже не предоставили", - отметил он.

Также адвокат добавил, что с материалами дела защита полностью не ознакомилась, поскольку для этого нужно время.

Кроме того, Коваль отметил, что вступил в дискуссию с прокурорами из-за того, что не понял обвинения в нарушении обычаев войны.

"Сообщили по ст. 111 и 438. Государственная измена и нарушение обычаев войны. Я тоже не понял, как это. Мы с прокурором дискутировали, какое может быть нарушение обычаев войны, если Украина не находится в юридическом разрезе этого термина в состоянии войны. Поскольку у войны должны быть комбатанты, стороны, должны быть уполномоченные лица. Как сказал прокурор, мы так считаем. Если так считают, то будем дальше разбираться", - резюмировал Богдан Коваль.

Напомним, сегодня, 12 мая, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора чтобы получить подозрение.

Ранее Медведчук заявил, что все, что сегодня происходит с ним, является политической расправой за принципиальную политическую позицию. При этом он отметил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Однако, по его мнению, истинной целью проведения у него противозаконных обысков было с нарушением установленной процедуры, чтобы вручить ему сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.