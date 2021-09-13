Королевская: Власть пытается навязать Славянску военно-гражданскую администрацию, а ОПЗЖ продолжает бороться за возвращение города к мирной жизни

Наталия Королевская Фото из открытых источников

Команда "Оппозиционной платформы – За жизнь" продолжает бороться за возвращение Славянска к мирной жизни. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская.

Она подчеркнула, что город имеет право на то, чтобы жить так, как хочется его гражданам, а не чиновникам с Банковой.

"Команда "Оппозиционной платформы – За жизнь" продолжает бороться с незаконным, абсолютно неадекватным решением власти, когда 26 мая Офис президента ввел военно-гражданскую администрацию в городе Славянск. Город, в котором прошли выборы, были выбраны мэр, депутаты городского совета, люди дали возможность городу возвращаться к мирной жизни, ведь в истории Славянска столько пережито горя и боли, что люди заслужили того, чтобы город начал жить нормально, со своей местной властью, с перспективой развития, восстановления. Но вместо того, чтобы вернуть Славянск к миру, там сегодня ввели режим военного времени. И конечно наша команда вместе с жителями города это решение оспаривает в суде. Но мы видим, к сожалению, как уже два месяца суд то переносится, то заседание открывается и тут же переносится на другой срок, что просто процесс затягивается. Сегодня якобы заболел судья. Дай бог здоровья всем нашим судьям в Украине. Но мы видим, что больше этот процесс сегодня носит политический характер", - добавила Королевская.

Народный депутат подчеркнула, что если этот факт оставить без внимания, то власть точно также может ввести военно-гражданские администрации в любом городе страны.

"Конечно, удобнее вводить военно-гражданские администрации. Удобнее вводить прямое президентское правление. Тогда выборы вообще не нужно проводить, и вообще морочить голову. И потом, их смотрящие за городами дерибанят бюджет", - добавила Королевская.

Напомним, депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд из-за введения в Славянске военно-гражданской администрации, вместо признания результатов местных выборов.

В Славянске главой военно-гражданской администрации стал мэр города Вадим Лях.