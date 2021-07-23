Королевская: Медведчук, его адвокаты и вся наша политическая команда докажет его правоту и его правду

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, его адвокаты и вся политическая команда ОПЗЖ докажет в суде его правоту и его правду. Об этом в интервью "Першому Незалежному" заявила народный депутат от этой же политсилы Наталья Королевская, комментируя репрессии власти против оппозиции и ее дальнейшие перспективы.

"Не сомневаюсь, что на выборах наша политическая команда будет первой, единой, и сколько бы власть не пыталась провокациями нас расколоть, разъединить, у них это не получится. Я знаю, что и Виктор Медведчук, и его адвокаты, и вся наша политическая команда, которая постоянно присутствует на заседаниях суда, докажет его правоту и его правду. И мы вместе, одной командой сможем победить ради жизни и мира на нашей земле, - отметила политик.

При этом она добавила, что действия нынешней власти очень сложно спрогнозировать во всех сферах.

"Они проходят сегодня испытание "медными трубами", а людям, в первый раз попавшим во власть, состояние безнаказанности и вседозволенности помрачает рассудок. Сегодня мы видим это почти во всех сферах нашей жизни. Понять, как они видят возвращение мира в нашу страну, очень сложно, потому что все обещания, которые давались во время президентской и парламентской кампании, не выполняются", - сказала Королевская.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.