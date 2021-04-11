Корольчук: Действия власти, направленные против оппозиции, имеют все признаки репрессий

Юрий Корольчук Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в очередной раз пытается продемонстрировать "силу", чтобы показать якобы эффективность своей работы. Но все его незаконные действия будут иметь обратный эффект. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал политический эксперт Юрий Корольчук, комментируя силовой захват базы "Козак", который устроили сотрудники правоохранительных органов.

Корольчук подчеркнул, что действия власти, направленные в последнее время против Виктора Медведчука и оппозиции, можно охарактеризовать как репрессии.

"Это продолжение линии, которую проводит власть, то есть Зеленский. Те решения СНБО, которые касались Медведчука, его жены Оксаны Марченко, и эти действия – попытка продемонстрировать силу", – заявил эксперт.

По его мнению, в правовом государстве для применения каких-либо карательных мер должно быть решение суда.

"Если есть подозрения в незаконной деятельности, то должно быть обоснование в судебных документах, и ​​суд должен давать санкцию на подобные действия. В том числе если это действия спецназа Министерства внутренних дел или прокуратуры", – отметил Корольчук.

Кроме того, эксперт уверен, что репрессивная политика и силовые приемы, которые власть использует для борьбы с оппозицией, напрямую связаны с падением рейтинга Президента и его партии.

"Партия ОПЗЖ, к которой имеет отношение Медведчук (он один из ее лидеров), остается на том уровне, на котором и была, в районе 20%. И действия власти – это попытка продолжить линию прессинга, чтобы повлиять на эти все факторы, чтобы общество больше симпатизировало Зеленскому", – сказал политический эксперт.

В заключение он добавил, что не стоит ждать обнародования доказательств по предъявленным властью обвинениям, так как их просто нет.

"Я не думаю, что мы увидим доказательства. Здесь не стоит задача продемонстрировать обществу доказательства, здесь просто демонстрация якобы эффективности работы Президента", – резюмировал Юрий Корольчук.