Корниенко прокомментировал возможность замены Разумкова на Стефанчука

Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Глава монобольшинства заверил, что данная информация всего лишь слухи

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады на первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Об этом он сказал во время брифинга, передает "Украинская правда".

"Слухи разные ходят о разных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня на следующей неделе, мы это делаем время от времени с президентом... Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: "евробляхи", закон об оружии... Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока это действительно из сферы слухов", - отметил политик.

По словам Корниенко, он "не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком", ни между ним и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский хотел бы заменить председателя Верховной Рады, на этом посту он видит действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такой замены является самостоятельность спикера Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.