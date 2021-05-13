Корнейчук о давлении на Медведчука: Кроме борьбы с оппонентами, это отвлечение внимания от проблем

Дмитрий Корнейчук Фото из открытых источников

Судебное дело в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, помимо борьбы с политическими оппонентами, имеет целью отвлечь внимание общества от насущных проблем. Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "Перший Незалежний" заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Гость студии, комментируя избрание меры пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, назвал причины таких действий власти.

"Помимо борьбы с политическими оппонентами, это отвлечение внимания общества от тех проблем, которые всех нас волнуют. Сначала они закрыли три или даже четыре канала, которые об этом говорили постоянно, а какой канал олигархов сейчас не включишь, у нас все замечательно, жить стало лучше, жить стало веселей, вообще, славься, Зеленский, молодец! Это на тему якобы борьбы с олигархами. То есть уже олигархи не знают, как глубже облизать этого президента, который им помогает всячески", - заявил Дмитрий Корнейчук.

Политический аналитик прогнозирует, что украинцам в дальнейшем вместо хлеба будут предлагать зрелища.

"Поэтому, соответственно, им надо дальше создавать эту паралельную реальность, поскольку они весь хлеб из наших карманов вытащили, больше давать нам не хотят - получайте зрелища. Поэтому мы будем получать судебные процессы. Смотрите, следите за этим, возмущайтесь или не возмущайтесь, главное, чтобы вы включили телевизор и видели там какое-то шоу, а не обсуждали то, что эта власть продолжает проводить социальный геноцид", - сказал Дмитрий Корнейчук.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.