Контракт с "Газпромом" обеспечил Венгрии будущее, которого лишилась Украина, – политолог

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Венгрия благодаря контракту с "Газпромом" получила экономическое преимущество, которого Украина сама себя лишила. Об этом заявил киевский политолог Даниил Богатырев на телеканале "Перший Незалежний".

Контракт Венгрии с "Газпромом" подписан на 15 лет с возможностью пересмотра через 10 лет. В течение этого периода страна будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год из России по цене, закрепленной с привязкой к нефтяным котировкам. По словам Богатырева, долгосрочный контракт для любой страны выгоднее приобретения газа по биржевым ценам. Спотовый рынок, где стоимость ресурса преодолела уровень в 1170 долларов за тысячу кубометров, является спекулятивным, и покупка газа по его ценам гибельна для экономики.

"Биржевые цены скачут, там резвятся спекулянты. Этот механизм создан для краткосрочных закупок. А Украина обязалась по нему закупать газ всегда. Сейчас там цены в районе 1000 долларов. Что делать – непонятно. Промышленность просто не переживет эту зиму, если будет покупать газ по такой цене", – сказал Богатырев.

У Украины был шанс повторить успех Венгрии и надолго обеспечить себя дешевым газом. Это можно было сделать продолжением прямых закупок у "Газпрома" с 2015 года, а также принятием предложения одного из лидеров украинской оппозиции Виктора Медведчука. Он в 2019 году договорился о покупке российского газа напрямую со скидкой в 25%, однако в Киеве, как напомнил политолог, к этому не прислушались и сделали ставку на спотовые цены.

"Венгерский контракт означает, что в течение 15 лет эта страна будет по фиксированным ценам покупать газ независимо от биржевых спекуляций. Это значит, что туда придут инвесторы, будут планировать там размещение своих производств. И промышленность самой Венгрии сможет планировать на 15 лет вперед. Даже 10 лет – это колоссальный горизонт планирования. Украинской же промышленности недоступен горизонт планирования даже в один месяц", – сказал Богатырев на телеканале "Перший Незалежний".

Кризис европейской энергетики осложняет отношения Украины с западными соседями, на которых Киев опирался в процессе евроинтеграции. Так, Польша готова бороться за транзит российского газа и пожертвовать Украиной ради заполнения своей газотранспортной системы. По мнению экспертов, реализация каждой формально дружественной страной собственных национальных интересов неизбежно преподнесет Киеву множество неприятных политических и экономических сюрпризов.