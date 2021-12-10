Композитор Игорь Поклад отмечает юбилей, "Перший Незалежний" поздравляет автора незабываемых песен

Игорь Поклад Фото из открытых источников

Поклад написал свыше 150 песен и некоторые из них моментально стали классикой современной украинской музыки

Нет, пожалуй, в Украине такого человека, который не знал бы песен "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Пісня про матір", "Кохана" или "Не питай мене". Музыку к ним написал выдающийся украинский эстрадный, оперный и кинокомпозитор Игорь Поклад. Сегодня, 10 декабря Игорь Дмитриевич отмечает 80-летний юбилей. Телеканал "Перший Незалежний" и его президент Егор Бенкендорф поздравляют автора незабываемой музыки и передают самые искренние и теплые пожелания.

Родился Игорь Поклад в тяжелые годы Второй мировой, когда его семья находилась в эвакуации в городе Фрунзе – ныне столица Кыргызстана Бишкек. После завершения войны семья вернулась в родную Украину, в Тернополь. Музыкальный талант в своем сыне очень рано распознала мама, она же записала его в музыкальную школу в класс фортепиано. Увлечение со временем стало профессией – Игорь Поклад учился в киевском училище имени Глиера, а затем перевелся в столичную консерваторию. Рояль же называл своим главным другом в течение более чем полувека.

Первую песню композитор написал еще в студенческие годы. Это была "Пісня не заблукає", текст к которой создал Борис Олийнык – один из постоянных соавторов Поклада. В исполнении Константина Огнева она быстро стала хитом, или как тогда говорили, шлягером.

В 1965 году Игорь Поклад рискнул создать уникальный как для советской эстрады того времени ансамбль – женское ВИА "Мрія". Коллектив сразу же обрел большую популярность и в 1970 году наряду с уже известными "Песнярами" из Беларуси стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Один из самых знаковых периодов в творчестве Игоря Поклада начался со знакомства с начинающим поэтом Юрием Рыбчинским. Причем познакомились они во время службы в армии. Их совместная работа вылилась в создание таких песен, как "Зелений клен", "Два крила", упомянутых уже "Дикі гуси" и "Чарівна скрипка". Примечательно, что многие мелодии композитора часто принимают за народные, настолько глубоко он проникся традиционной украинской мелодикой и так мастерски использует ее в своем творчестве.

Кроме работы на эстраде Поклад занимался созданием музыки для театральных постановок. Ему принадлежат мелодии из продолжения "Свадьбы в Малиновке", опера "Конотопская ведьма" и рок-опера "Ирод" для симфонического оркестра. Всего на счету композитора более полутора десятка мюзиклов.

Звучит музыка Поклада и в таких любимых мультфильмах, как серия "Как казаки…" и "Энеида", фильмах "Дударики" (1980) "Балаган" (1990), "Москаль-волшебник" (1995), "Тайна "Святого Патрика" (2006) и других. Под его мелодию "Колискова" засыпали украинские дети, которые смотрели "Вечернюю сказку" по телевизору.

За свое творчество Игорь Поклад был удостоен Шевченковской премии (1986) и Ордена "За заслуги" II степени, которым государство отметило его личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Накануне юбилея о жизни и творчестве композитора вышла книга "По ту сторону рояля". Ее написала жена Игоря Дмитриевича Светлана. По словам самого композитора, в его шкафу лежат неизданные "километры музыки".