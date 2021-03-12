Комитет ВРУ рекомендовал не расширять льготы для участников боевых действий

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Льготы касались займа на строительство, а также подключения к инженерным сетям

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде не расширять социальные льготы для участников боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"По результатам рассмотрения законопроектов "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно социальных льгот и гарантий для участников боевых действий" (№ 5026), а также связанного с ним законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно социальных льгот и гарантий для участников боевых действий" (№5028), Комитетом принято решение о целесообразности их возвращения на доработку субъекту права законодательной инициативы", - говорится в сообщении.

В комитете заявили, что законопроектами предлагается расширить существующие и установить новые льготы для участников боевых действий, однако проект не имеет финансово-экономического обоснования.

Следует заметить, в пояснительной записке к законопроекту №5026 указано, что его принятие не требует дополнительных расходов из госбюджета.

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В частности этот документ предлагал участникам боевых действий получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займы на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков.

Как отмечается, погашение займа предполагалось в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства. Предполагалось, что такие займы будут предоставляться в размере стоимости указанной потребности и без первого взноса и с годовой ставкой до 5%.

Кроме этого, законопроект предлагал ветеранам бесплатное подключение к инженерным сетям и коммуникациям (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и прочее) для жилых домов в том числе вновь.

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Напомним, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации проекта со значительными инвестициями.