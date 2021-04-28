Комитет рекомендует Раде одобрить отмену перевода стрелок часов

Перевод часов Фото из открытых источников

Перестать переводить часы можно будет с 2022 года

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал принять во втором повторном чтении законопроект №4201 об отмене перевод времени. Об этом сообщил заместитель председателя комитета народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Підласа в комментарии СМИ, передает Украинская правда.

"Комитет предлагает отменить перевод часов и остаться на зимнем времени. На практике если парламент примет законопроект, это можно будет реализовать после осеннего перевода времени. То есть перестать переводить часы с 2022 года, например", - отметила она.

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Напомним, ранее в Верховную Раду Украины внесли проект закона об отмене перехода на зимнее и летнее время в стране. Соответствующий законопроект направил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Нардеп убежден, что перевод стрелок часов ежегодно имеет негативные последствия для биоритма человека.