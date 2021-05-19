Комитет Рады рекомендовал назначить Любченко первым вице-премьером

Алексей Любченко Фото из открытых источников

Рассмотрение кадровых вопросов в Раде состоится 20 мая

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики. Об этом написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

"Полностью поддерживаю решение комитета. Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет", – написал Гетманцев.

Он добавил, что рассмотрение кадровых вопросов состоится на заседании Верховной Рады 20 мая.

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Ранее сообщалось, что глава Кабмина Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики предлагают назначить Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры – Александра Кубракова, а на должность министра здравоохранения – Виктора Ляшко.