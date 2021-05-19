Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК
За это решение проголосовали 10 членов комитета, трое высказались против, один воздержался
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует включить в повестку дня сессии президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на решение, принятое на заседании комитета.
В частности, глава комитета Андрей Костин заявил, что за включение законопроекта "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образование Киевского городского окружного административного суда" в повестку дня сессии ВР проголосовали 10 членов комитета, трое высказались против, один воздержался.
Кроме того, комитет рекомендует включить в повестку дня сессии связанный с документом законопроект "О внесении изменения в раздел XII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" (№ 5370). За это решение проголосовали 10 членов комитета, один высказался против, двое воздержались.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".