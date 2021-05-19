Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК

Здание Окружного административного суда города Киева Фото из открытых источников

За это решение проголосовали 10 членов комитета, трое высказались против, один воздержался

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует включить в повестку дня сессии президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на решение, принятое на заседании комитета.

В частности, глава комитета Андрей Костин заявил, что за включение законопроекта "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образование Киевского городского окружного административного суда" в повестку дня сессии ВР проголосовали 10 членов комитета, трое высказались против, один воздержался.

Кроме того, комитет рекомендует включить в повестку дня сессии связанный с документом законопроект "О внесении изменения в раздел XII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" (№ 5370). За это решение проголосовали 10 членов комитета, один высказался против, двое воздержались.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".