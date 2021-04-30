Комиссия ВРУ призвала правительство уволить руководство "Укрзализныци" и наблюдательный совет

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Временная следственная комиссия ВРУ призвала Кабинет министров уволить все руководство "Укрзализныци", в том числе и и. о. председателя правления Ивана Юрика, а также начать поиск новых членов наблюдательного совета. Об этом сообщила в Facebook председатель ВСК Верховной Рады Юлия Гришина.

По ее словам, "под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и безумных убытков государственной железной дороги" члены временной следственной комиссии приняли ряд "радикальных решений":

признать и. о. председателя правления и членов правления "Укрзализныци" некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности;

обратиться в Кабинет министров с требованием немедленно уволить и. о. председателя правления "Укрзализныци", а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги;

признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава, начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины;

привести уровень зарплат членов наблюдательного совета и правления "Укрзализныци" в соответствие с финансовыми показателями компании.

Кроме этого, Гришина отметила, что сегодня на заседание не явились "оба человека, которые непосредственно отвечают за работу "Укрзализныци" - министр инфраструктуры Владислав Криклий и и. о. председателя правления компании Иван Юрик", а должностные лица, которые их представляли, не владели необходимой информацией и не могли ответить на вопросы нардепов.

"Все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры сегодня завершены. Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто уведомления, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины", - подчеркнула Гришина.

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Напомним, в середине марта Кабинет министров принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.