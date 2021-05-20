Колтунович о работе Рады: Несмотря на кадровые решения, сегодня мы не видим конструктивных предложений по развитию Украины

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Несмотря на кадровые решения, которые сегодня были на повестке дня Верховной Рады, "Оппозиционная платформа - За жизнь" не увидела конструктивных предложений по развитию Украины. Об этом во время брифинга в здании парламента заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Колтунович, комментируя работу народных избранников.

"Я хотел бы обратить внимание, что несмотря на то, что сегодня у нас такой кадровый день, но мы, к сожалению, сегодня не увидели конструктивных предложений относительно того, как будет модернизироваться наша страна, как будет меняться страна к лучшему. Мы не видим ни программ, например, модернизации системы транспорта, преодоления кризиса, которая есть в транспорте, в инфраструктуре, экономика так же будет презентироваться. К сожалению, нет ни конкретных макроэкономических показателей, ни показателей эффективности, и в целом это все - пустые дискуссии, связанные исключительно с изменениями сфер влияния, которые на сегодняшний день есть в провластном кругу и связаны с Офисом президента", - отметил он.

При этом политик добавил, что "безусловно, повестка дня не исчерпывается исключительно кадровыми вопросами, и на очередной, и на внеочередной сессии есть законопроекты, которые, к сожалению, не то что противоречат национальным интересам, они являются неконституционными".

В качестве примера Колтунович привел банковский закон: "Мы знаем с вами, что банковское законодательство, которое культивируется в законодательной практике, на сегодня не отвечает национальным интересам. Более того, мы видели, что та деятельность, которая продолжалась в 2014 году в банковском секторе, привела к ликвидации значительного количества банков. Мы потеряли из 180 банков... на сегодняшний день у нас лишь 73 банка, из них 33 с иностранным капиталом. Почти более чем вдвое уменьшилось количество заемщиков и вкладчиков банков. Что мы видим вместо этого: законодательные инициативы, которые предлагаются отдельными депутатами от правящей партии или от Кабинета министров - они наоборот делают невозможным несение ответственности теми людьми, которые привели к тому, что люди стали в разы беднее".

Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, главу Мининфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении новых руководителей Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры. Сегодня все предлагаемые кандидатуры были одобрены Радой.