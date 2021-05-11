Колтунович: Нынешние действия силовиков носят политический характер и являются непосредственным давлением на Виктора Медведчука

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Действия силовиков, которые мы видим сегодня в отношении оппозиции, носят политический характер и являются непосредственным давлением, прежде всего на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом заявил народный депутат от этой же политической силы Александр Колтунович во время включения в эфир телеканала "Перший Незалежний".

"Относительно результатов. Сейчас протокол будет зафиксирован. Ничего вообще не было найдено. Но я хочу обратить внимание, что с декабря месяца это уже третий или четвертый обыск. Безусловно, здесь ничего нет и не может быть. Все, чем занимаются оппозиционные политики - оно является публичным. Более того, мы это связываем с политической деятельностью, прежде всего Виктора Медведчука. Мы критикуем жестко власть, их социальную, экономическую тарифную политику. И знаете, заметили тенденцию: только власть поднимает тарифы на газ для населения, сразу к нам приходит СБУ, потому что мы выступаем с жесткой критикой... Извините, если такой у нас будет политика власти, политика Зеленского, политика правоохранительных органов, то мы так далеко с вами зайдем", - отметил нардеп.

Колтунович заявил, что действия силовиков касались исключительно фигуры Виктора Медведчука: "Давление осуществляется непосредственно на него и следственные действия проходили в помещениях, которые прежде всего касаются его".

При этом политик добавил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь", несмотря на давление, все равно будет отстаивать ценности и интересы своих избирателей, программу партии, те идеалы, с которыми они шли на выборы.

"Ну и самое главное - это страна наша, мы будем и дальше бороться и за землю, и за тарифы и за все остальное, для того, чтобы граждане Украины жили достойно", - резюмировал он.