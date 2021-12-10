Коломойский обустроил на заводе в Запорожье криптоферму и получает для нее дешевую электроэнергию - "Схемы"

Олигарх Игорь Коломойский Фото из открытых источников

На Запорожском ферросплавном заводе, относящемся к сфере влияния Игоря Коломойского, обустроили криптоферму. Для майнинга криптовалюты там используют электроэнергию, которую государственная компания "Энергоатом" продает по низкой цене частному трейдеру с орбиты бизнесмена.

Об этом идет речь в расследовании "Схем".

"Мы обратили внимание, что в марте его (Коломойского - Ред.) Запорожский ферросплавный завод импортировал в Украину из Китая двенадцать с половиной тысяч блоков питания Bitmain. Это оборудование для майнинга (производства) биткоинов. Еще 5560 блоков другой модели – Bitfury в тот же период были импортированы в Украину с завода Коломойского Gergian Manganese в Грузии. Ранее было известно, что он там устроил криптоферму и "майнил крипту", - написала в Facebook журналистка "Схем" Наталья Седлецкая.

По данным журналистов, общая стоимость импортируемого украинским заводом Коломойского оборудования для майнинга – 750 миллионов гривен.

"Эта деятельность вполне легальна, хоть и не до конца законодательно урегулирована. Проблема в другом. Главное "сырье" этого бизнеса – это электроэнергия. Собственно, специальное оборудование и электроэнергия – это все, что нужно, чтобы добывать криптовалюту. Поэтому абсолютно ключевое для майнеров – это цена, по которой они могут покупать электроэнергию. А как с этим у Коломойского в Украине? Как показало наше расследование – его завод в Запорожье получает электроэнергию по дешевке. Покупая ее через своего трейдера у государственного предприятия "Энергоатом", - написала Седлецкая.

Так, по информации журналистов, завод Коломойского получает электроэнергию по цене от 1 до 2 гривен за киловатт-час. При этом для других украинских майнеров доступная цена в среднем вдвое выше, и составляет около 3-4 гривны за киловатт-час.

В частности "Схемы" выяснили, что в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который обособленное подразделение НАЭК "Энергоатом" - "Энергоатом-трейдинг" - выставило большой объем электроэнергии. Большую его часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты Коломойского – "Юнайтед Энерджи". Вместо первоначальной стоимости в 1,4 гривны, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 гривны.

Таким образом, государственный "Энергоатом" мог недополучить почти 3 миллиарда гривен из запланированных, говорится в расследовании. По данным аналитиков энергорынка, следящих за подобными аукционами, правила аукциона были прописаны таким образом, что делали невозможной конкуренцию.

Согласно информации, которую предоставили "Схемам" участники энергорынка, приобретенную на декабрьском аукционе электроэнергию компания "Юнайтед Энерджи" в течение полугода (с января по июнь 2021 г.) поставляла на ряд предприятий с орбиты Коломойского. Среди них – упомянутый Запорожский завод ферросплавов.

Этот аукцион и другие аукционы, проходившие ранее, изучают детективы Национального антикоррупционного бюро. В целом, по версии следствия, при продаже электроэнергии государственный "Энергоатом" мог недополучить доходы на общую сумму свыше 4,35 миллиарда гривен – из-за уступок в цене фирме-трейдеру Коломойского.

При этом, как подсчитали журналисты, если взять все завезенное из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты, включить его круглосуточно на всю мощность, это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц. Сейчас это (на 8 декабря 2021 года) – более 4 миллионов долларов.