Количество российских войск на границе может увеличиться зимой, – Минобороны

Reuters

В ведомстве такое поведение считают типичным со стороны России

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр считает, что в декабре-январе контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти. Об этом она сообщила в эфире канала "Украина 24".

"Россия постоянно стоит на довольно агрессивной позиции, и вокруг границы, и на временно оккупированной территории постоянно дислоцируется плюс-минус около 90 тысяч человек. Эта цифра то уменьшается, то увеличивается, то есть мы постоянно это движение наблюдаем. По состоянию на сейчас информация, которой мы руководствуемся, это информация разведки. Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что именно в этот период планируется увеличение контингента. Сейчас это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны", - сказала она.

Напомним, издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Однако накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.