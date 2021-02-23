Когда состоятся досрочные выборы в ВРУ, – прогноз Дмитрия Спивака

Дмитрий Спивак Фото из открытых источников

Монобольшинства в Раде следующего созыва уже не будет, убежден политик

Досрочные парламентские выборы в Украине могут состояться в конце осени 2021 года или весной 2022 года.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил политик и телеведущий Дмитрий Спивак.

Гость студии сделал прогноз, когда в Украине могут состояться досрочные выборы в ВРУ. По его мнению, это может произойти либо в конце осени этого года, либо в начале весны следующего года.

"Так сложится политическая конъюнктура в Украине, и президент Зеленский поймет, что парламентские выборы – это меньшее из зол. Это будет добровольное его решение. Это будет как инстинкт самосохранения", – сказал Дмитрий Спивак.

Гость студии прогнозирует, что монобольшинства в Верховной Раде следующего созыва уже не будет.

"Но у президента государства всегда есть достаточно рычагов, чтобы договариваться с различными политическими партиями, создавая коалицию, формируя правительство, делегируя своих людей на руководящие должности в регионы, в правоохранительную систему, в систему государственных монополий и так далее. То есть две-три колоны, идущие в парламент, даже если в избирательной кампании поносят друг друга разными бранными словами, заходя в парламент, находят конфигурацию, как договариваться, с учетом возможностей президента влиять на руководителей правоохранительных органов. Я думаю, что аргументы найдутся", – сказал Дмитрий Спивак.

Как заявляла заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины есть несколько оснований. Среди них – отсутствие в течение 30 дней коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что если Верховная Рада Украины окажется недееспособной, не сможет принимать решения, ее нужно будет распустить.