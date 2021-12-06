Когда 2200 грн пенсия, на все эти билборды "фиолетово": что думают украинцы о пиаре власти за их счет и давлении на Медведчука

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Больше никаких Сидоренко и Петренко на лавочках, остановках и детских площадках. Петиция, которая требует писать на билбордах фразу "за счет налогоплательщиков" набрала 25 тыс. подписей. Теперь слово за президентом - если гарант даст "зеленый свет", то больше ни один депутат или чиновник не смогут пиариться за счет украинцев. В то же время вряд ли отечественные политики так быстро откажутся от привычки "засеивать" обещаниями и гречкой. Что о таких государственных мужьях думают украинцы? Своим мнением они поделились в эфире программы "Чуємо кожного".

"Все деньги, которые есть у наших политиков и олигархов - это народные деньги, потому что не они лично работали 24/7 и так далее. Подпишет ли президент эту петицию - не знаю, от него можно ждать чего угодно", - отметила жительница Краматорска.

"Они нам рассказывают про программу "Велике будівництво" Зеленского и другие инициативы, но такое чувство, что он на это из собственного кармана деньги вытаскивает и вкладывает. Нет же, это деньги украинцев. Вряд ли он подпишет эту петицию", - считает уроженка Кропивницкого.

"Большинство людей не знает, что партии финансируются государством, поэтому когда перед выборами устанавливают детскую площадку и говорят, что это за счет партии, то все должны понимать, что это делается за наши деньги. Гречки может больше и станет, но люди хотя бы будут осознавать, что это гречка за их же счет", - уверен киевлянин.

"Когда 2200 грн пенсия, на все эти билборды и рекламы "фиолетово", потому что я не знаю, как от пенсии до пенсии дожить", - жалуется жительница Лисичанска.