Клочок о том, почему Зеленский не подписал законопроект о военных преступлениях: В словах и действиях президента нет последовательности

Политический эксперт Валерий Клочок Европейская партия Украины

Президент Владимир Зеленский все еще не подписал законопроект №2689 о военных преступлениях, поскольку часто игнорирует норму о сроках подписания документов. Об этом заявил общественный и политический деятель Валерий Клочок в эфире UkrKive.

"Президент сам сказал, что часто встречается с Арахамией. Видимо, тот не лукавил, когда говорил, что может проконтролировать подписание или ветирование Зеленским закона. Возможно, он ему подскажет, что проголосованный документ уже лежит в Офисе президента. Мне тоже эта ситуация интересна", - отметил Клочко.

"Анализируя скорость подписания законопроектов, которые проголосованы и направлены президенту, я вижу, что норма в 15 дней очень редко исполняется, а точнее часто нарушается. И в Конституции ведь тоже интересно прописано, что президент в течение 15 дней подписывает, но там нет формулировки "обязан", и такие манипуляции были еще во времена предшественников. И в итоге не один законопроект залеживается у Зеленского по несколько месяцев, и я не знаю этому причин", - объяснил эксперт.

Клочок отметил, что в словах и действиях Зеленского нет последовательности. Он привел в пример заявление президента, что мы не можем закупать электроэнергию у Беларуси, а на последней пресс-конференции тот уже сказал, мол, как можно оставить людей без света.

"Это отсутствие единой государственной политики, в том числе и в этом вопросе (подписания закона о военных преступлениях, - ред.). Но Арахамия действительно может проконтролировать процесс, поскольку с ним встречается. И мы все-таки несколько недооцениваем роль Арахамии, без сарказма, в утверждении тех или иных решений. Единственное, что в целом эта вся конструкция довольно шаткая, а с точки зрения эффективности - малоэффективна", - резюмировал он.