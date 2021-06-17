Кива о назначении Безуглой главой ВСК по вагнеровцам: Власть собирается слить к чертям собачьим это дело

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть назначила Марьяну Безуглую главой ВСК по вагнеровцам, чтобы слить это дело. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Знаете, как это выглядит? Я не буду работать, потому что у меня не получится фальсифицировать, если в комитете будут представлены те люди, которые не подконтрольны власти и неподконтрольны Безуглой. Ренат Кузьмин – профессиональный юрист, который четко стоит на букве закона и с его присутствием точно не будет подлога. А это никак не входит в позицию власти", - сказал он.

Нардеп отметил, что он прекрасно относится к девушкам, но Безуглая, которую назначили главой ВСК, в этом деле профан.

"Давайте посмотрим, кого они поставили главой ВСК. Девушку. Я хорошо отношусь к девушкам, но мы говорим о профессиональной деятельности, и здесь это полный болван и профан. И можно ли рассчитывать на какой-то результат? Поэтому им надо подобную ВСК наполнить такими же болванами, вот и все, чтобы слить к чертям собачьим это дело. Эти гады точно никогда не будут расследовать, добиваться справедливости. Им нужен хаос, беспредел, уничтожение нашей страны, их действия – это прямое этому подтверждение. Посмотрите, во что превращается наша страна, наш мир".

Напомним, ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Марьяна Безуглая больше месяца саботирует работу Временной следственной комиссии по делу вагнеровцев.

"Что и следовало ожидать: "слуга народа" Марьяна Безуглая отказалась работать председателем следственной комиссии по делу вагнеровцев и прочим актуальным делам о государственной измене, если ее заместителем в Комиссии будет Ренат Кузьмин. Так и написала у себя в ФБ: "… не вважаємо за можливе…" и опубликовала письмо Арахамии руководству фракции ОПЗЖ по этому поводу. Правда без подписи самого Арахамии", - написал Кузьмин.

Также он добавил: "Напомню, что по закону о ВСК Следственная комиссия "по вагнеровцам" должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования "дела вагнеровцев" формирует состав Комиссии из удобных и податливых "подчинённых". Как думаете, для каких целей ей нужен "другой" заместитель? Она действительно собирается расследовать дело о предательстве на Банковой и срыве спецоперации по задержанию наемников? А может. эту комиссию создали специально для того, чтобы "отмазать" предателей родины, "сливших" спецоперацию врагу и Марьяна просто "отрабатывает номер"?" - отметил парламентарий.

В свою очередь сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко отметил, что заявление народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой о том, что ее коллега по парламенту от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин не может пребывать в составе Временной следственной комиссии по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера" - незаконное.