Кива о блокировке YouTube -каналов: Это жалкие судороги беспомощных аферистов

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Блокирование сервисов YouTube трансляций каналов "112 Украина", Zik, NewsOne является очередной отчаянной и бесполезной попыткой власти "закрыть рот" оппонентам и пропиариться, однако это лишь усилит работу оппозиции с электоратом. Об этом сообщил нардеп от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Илья Кива в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Агония власти продолжается. Такие аферисты, как Александр Ткаченко (Министр культуры и информполитики, – ред.), забрав возможность вещания украинским телеканалам, будут всячески пытаться из этого сделать свою победу. Победу над оппозицией", - заявил Илья Кива.

При этом он подчеркнул, что данный шаг дал обратный эффект и стал толчком для оппозиция активизировать "работу в поле".

"Медведчук поставил задачу своей партии сомкнуть ряды и идти работать в поля, по уже хорошо отлаженному механизму, который никогда не давал сбоя: от двери к двери, от двора к двору, От лица к лицу. Хочу сказать спасибо власти, что они подтолкнули нас активировать работу с избирателями. Удобно, когда есть платформа в СМИ, где можно обличать власть в их преступлениях, но больше честности будет в работах на улицах, где мы дышим одним воздухом с теми, кто отдает голоса за нашу партию, кто дает нам свое доверие в борьбе за спасение Украины", - подчеркнул нардеп.

Он также добавил: "Мы являемся партией украинского народа, и этот путь мы должны пройти плечом к плечу со своими избирателями. Мы будем вместе ковать победу над этим хаосом, войной и беспределом, которым сегодня пропитана Украина. Мы вместе победим, восстановим наше государство и сделаем наших детей счастливыми. А все это (запрет на голос оппозиции, - ред.) – жалкие судороги беспомощных аферистов, которые упиваясь властью, творят беспредел на наших улицах" - подытожил Илья Кива.

Напомним, ранее "Перший Незалежний" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки и призвал всех распространять трансляцию телеканала на своих YouTube-аккаунтах.

Отметим, что ряд пользователей из Украины столкнулись с недоступностью YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK. Это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK вскоре выступили с совместным заявлением и назвали действия Банковой по ограничению доступа украинцев к информации бессмысленными, позорными и просто глупыми.