Кива: Медведчук сегодня не просто символ борьбы и лидер оппозиции, а это тот человек, который своими действиями доказал эффективность в урегулировании непроходимых ситуаций

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук сегодня не просто символ борьбы и лидер оппозиции, а это тот человек, который своими действиями доказал эффективность в урегулировании казалось бы непроходимых ситуаций. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Ведь Виктор Владимирович Медведчук, да, сегодня это не просто символ борьбы, лидер оппозиции. А это тот человек, который своими действиями доказал эффективность в урегулировании казалось бы непроходимых ситуаций. И как подтверждение свое, я хочу напомнить действующей власти и, если нужно, президенту Украины Зеленскому: вспомните, сколько человек вернулись домой, домой к своим матерям, к своим женам, детям, в свои семьи, из вот этих застенок, как с одной стороны, так и с другой стороны, потому что сегодня я говорю про украинцев. Я говорю про тех, кто сидит в условиях сложно сказать человеческими", – сказал он.

Кива подчеркнул, что эти люди вернулись к своим матерям благодаря позиции, возможности, договореноспособности, профессионализму Виктора Медведчука.

"Да, он понятен сегодня жителям Донбасса. Он действительно человек слова. Ему доверяют, верят, а значит, дадут возможность решить тот вопрос, который касается сегодня каждого украинца, это остановить эту братоубийственную войну, которая уничтожает наши жизни, нашу страну последние семь лет. Я считаю все-таки, что обязаны они в этом Офисе президента переступить через свою гордыню", – отметил парламентарий.

"И это письмо от жителей Донбасса с просьбой дать возможность нам через позицию Медведчука, может быть, начать урегулирование существующего конфликта, сделать первый шаг навстречу к друг другу, сесть за стол переговоров, и это сохранит жизнь, и это даст возможность матерям надежду увидеть живыми и здоровыми своих детей, и я здесь не говорю про подконтрольные или неподконтрольные территории, мы одна семья, в которой, к сожалению, не по нашей воле произошел раскол, который подпитывается извне. В нас сеют ненависть, нас заставляют друг друга ненавидеть", – добавил Кива.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук.

Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

26 октября представитель ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ОРЛО Ольга Кобцева заявила, что в ОРЛО готовы передать главе Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку трех удерживаемых женщин.

Кроме этого представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе заявили, что готовы вести переговорный процесс только с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. По словам "омбудсмена" ОРДО Дарьи Морозовой, кризис в переговорах подгруппы продолжается уже более полутора лет.