Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Минюст в нежелании уладить спор

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Они обвиняют ведомство в бездействии

Китайские инвесторы "Мотор Сич" опровергли информацию о желании Министерства юстиции мирным путем урегулировать инвестиционный конфликт. Соответствующее заявление опубликовали на сайте предприятия.

"Китайские инвесторы неоднократно сообщали Министерству юстиции Украины о своей готовности урегулировать инвестиционный спор мирным путем и приглашали Министерство юстиции Украины к конструктивному диалогу", - говорится в заявлении.

При этом добавляется, что Министерство юстиции Украины не предложило вероятных вариантов разрешения спора, а еще не дало обратного ответа относительно предложений от инвесторов.

"Тем самым Украина не оставила инвесторам никакого другого способа чем инициирования международного инвестиционного арбитража для возмещения понесенных ими убытков в результате нарушения Украиной международно-правовых обязательств", - отметили в компании.

Однако, китайские инвесторы все же остаются открытыми к дальнейшему диалогу с Украиной.

Напомним, что 5 февраля 2021 года "Радио Свобода" опубликовало утверждение Министерства юстиции Украины относительно попытки министерства договориться с китайскими акционерами ПАО "Мотор Сич" мирно разрешить инвестиционный спор, однако, китайские инвесторы настаивали на арбитраже.

Ранее сообщалось, что, по мнению юриста Андрея Портнова, Президент Украины Владимир Зеленский, подписав указ о санкциях против китайских инвесторов "Мотор Сичи", поставил на колени большую украинскую компанию.