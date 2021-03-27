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Китай ввел ответные санкции против США и Канады

Фото из открытых источников

Попавшим под санкции запрещен въезд на материковую часть Китая, Гонконг и Макао

Правительство Китая ввело санкции против Соединенных Штатов и Канады. В частности, против руководителей комиссии США по международной религиозной свободе и члена парламента Канады. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.

"Соединенные Штаты и Канада ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации. В ответ китайская сторона решает наложить санкции", - говорится в сообщении.

Китай наложил санкции на:

  • председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин;
  • замглавы USCIRF Тони Перкинса;
  • члена парламента Канады Майкла Чонга.

Согласно заявлению, Китай также ввел санкции в отношении подкомитета по международным правам человека и постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.

Тем, кто попал под санкции, запрещен въезд на материковую часть Китая, Гонконг и Макао, а гражданам и учреждениям Китая запрещается вести дела с соответствующими лицами и организациями.

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Напомним, 22 марта, Европейский Союз ввел новые санкции за нарушение прав человека. Под ограничения попали китайские чиновники из провинции Синьцзян, которые причастны к преследованию и геноциду мусульман-уйгуров.

Китай в ответ на введение санкций со стороны Европейского Союза запретил въезд ряду европейских депутатов и ученых.

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